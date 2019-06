American Airlines houdt Boeing 737 MAX aan de grond tot september

Luchtvaartmaatschappij American Airlines annuleert uit voorzorg nog tot 3 september alle vluchten die oorspronkelijk uitgevoerd zouden worden met een Boeing 737 MAX. Aanvankelijk had de maatschappij gezegd dat het de 24 toestellen aan de grond zou houden tot 19 augustus.

Volgens de maatschappij komt de maatregel neer op zo’n 115 annuleringen per dag. De nieuwe planning betekent dat de grootste luchtvaartmaatschappij van de VS het de hele zomervakantie zonder haar toestellen van dit type zal moeten stellen.

De vloot van 737 MAX-toestellen wordt sinds midden maart aan de grond gehouden in de VS en in andere landen. Dat gebeurde na twee ongevallen in enkele maanden tijd. Op 29 oktober 2018 stortte een Boeing 737 MAX van de Indonesische maatschappij Lion Air neer in de Zee van Java, waarbij 189 personen om het leven kwamen. Op 10 maart van dit jaar stortte een toestel van Ethiopian Airlines neer met 157 personen aan boord.

Boeing heeft al toegegeven dat er fouten zaten in de software van het toestel. De vliegtuigbouwer heeft een software-update klaar die de problemen met de MAX moeten verhelpen, maar moet nog extra informatie­verzoeken van de Federal Aviation Administration (FAA, het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten) afronden voor het een testvlucht kan uitvoeren en voor het de finale aanvraag voor een certificering van de update kan indienen. Ook de opleiding van piloten wordt daarbij herzien.

Ook problemen met onderdelen

En alsof die situatie nog niet erg genoeg was, bleek begin deze maand dat er in de vliegtuigen ook onderdelen zitten die kunnen barsten. Het gaat om de rails waarin de flappen bewegen. Die laatste zijn de beweegbare delen van de vleugel die worden gebruikt om meer liftkracht te genereren. Volgens de FAA werden de rails, die door een onderaannemer werden geproduceerd, niet op de juiste manier gemaakt en kunnen ze mogelijk barsten. Dat zou volgens de FAA weliswaar niet leiden tot een crash, maar het vliegtuig zou wel schade kunnen oplopen. De onderdelen moeten binnen de tien dagen worden vervangen.

Boeing identificeerde 148 van die onderdelen. Ze ­komen mogelijk voor in 179 vliegtuigen van het type 737 MAX, die nu allemaal aan de grond staan.

Het aan de grond houden van de 737 MAX was een uppercut voor Boeing. In april, stelde Boeing, had het schandaal het bedrijf al 1 miljard dollar gekost.