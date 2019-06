Vluchtelingen zitten vast op schip voor Tunesische kust

08/06/2019

Drie jaar in het spoor van vluchteling Murad: 'Beesten hebben het beter dan wij'

Hij was een bevoorrechte getuige van de Amerikaanse invasie in Irak, zag de opkomst van Islamitische Staat en overleefde de Griekse vluchtelingenkampen. Als voormalig vertaler voor de VS hoopte hij in Amerika asiel te krijgen. En toen werd Trump president, en kon Murad geen kant meer op. Drie jaar lang volgde ‘De Standaard’ de Iraakse Jezidi op zijn odyssee. ‘Beesten hebben het beter dan wij.’Kasper Goethals, foto's Johannes De Bruycker