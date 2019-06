Portugal is de allereerste winnaar van de Nations League, de nieuwe landencompetitie van de UEFA. Voor eigen volk in Porto werd Nederland in de (teleurstellende) finale geklopt met 1-0. Superster Cristiano Ronaldo was zowaar onzichtbaar, Goncalo Guedes scoorde het enige doelpunt van de partij in de 60e minuut. Eerder op de avond pakte Engeland brons na strafschoppen in de troostfinale tegen Zwitserland.

LEES OOK. Engeland pakt brons na strafschoppen in troostfinale tegen Zwitserland

Portugal begon gretig voor eigen volk in het Drakenstadion van Porto maar de wedstrijd bleef lange tijd gesloten. Tijdens het eerste kwartier viel er niet veel te beleven: Portugal liet de bal aan Nederland maar echt veel deden de jongens van Ronald Koeman daar niet mee. Gaandeweg was er bij het gastland meer drang naar voren en beetje bij beetje werd Cillessen meer onder vuur genomen. Op het halfuur was er een schot van Semedo en even later kan Ronaldo op doel koppen maar in de handen van de goalie. Ronaldo probeerde het ook nog een keer van op afstand maar zonder succes: het duo Matthijs de Ligt-Virgil van Dijk bleef eenvoudig overeind. Aan de overkant viel er evoor rust geen noemenswaardige kans te noteren.

Er mocht gerust wat meer peper en zout in de ze partij komen en Promes kwam bij Nedelrand in de plaats van Babel. Nederland kreeg opnieuw de bal maar het was Portugal dat het gevaarlijkst was. Op het uur bracht Gonçalo Guedes het thuisland ook (verdiend) op voorsprong: de speler van Valencia haalde uit van aan de rand van de zestien en Cillessen zat er nog met een hand bij, maar niet voldoende. 1-0 voor Portugal.

GOOAAAL | Gonçalo Guedes laat het Estadio do Dragao ontploffen! ??

Portugal staat voor in de finale! ??



1??-0?? #PORNED ?????????? #NationsLeague pic.twitter.com/ECY524wZli — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 9 juni 2019

Van De Beek kwam in de plaats van Bergwijn en Nederland trok op zoek naar de gelijkmaker, Memphis kopte echter binnen het bereik van Rui Patricio. Portugal zakte achteruit en de grootste kans was voor Marten de Roon na prima afleggen van Promes maar de middenvelder trapte een metertje over de kruising.

Koeman zette alles op alles en wisselde De Roon nog voor spits Luuk De Jong maar het slotoffensief van Oranje bood ook ruimte voor een Portugese tegenstoot. invaller Moutinho claimde nog een strafschop na een duwtje van Blind maar de ref ging daar niet op in. Ook die andere invaller Rafa Silva liet zich nog opmerken maar gescoord werd er niet meer.

Zo kon een onzichtbare Ronaldo toch als kapitein de allereerste trofee van de UEFA Nations League de lucht in steken.

Gemiste kans voor Rode Duivels

Winst in de Nations League levert Portugal in de eerste plaats prestige op. Er is geen ticket voor het EK aan verbonden maar het doet wel de kassa rinkelen: de eerste plaats is immers goed voor 6 miljoen euro, Nederland krijgt als verliezend finalist 4,5 miljoen, nummer drie Engeland 3,5 miljoen en nummer vier Zwitserland 2,5 miljoen euro.

België kon zich niet voor de Final Four van de Nations League plaatsen. De Rode Duivels gaven de kwalificatie uit handen door half november in de laatste groepsmatch met 5-2 te verliezen in Zwitserland. Een gemiste kans...