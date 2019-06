Formule 1 GP van Canada beslist na controversiële straf: Lewis Hamilton wint, woedende Sebastian Vettel zorgt voor ongeziene taferelen

Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs van Canada gewonnen. De Britse WK-leider leek nochtans lang op weg naar de tweede plaats, tot leider Sebastian Vettel een tijdstraf kreeg na een incident met Hamilton. Een controversiële straf waar nog veel zal over gediscussieerd worden: Vettel kwam als eerste over de finishlijn maar viel door zijn sanctie terug naar de tweede plaats. De Duitser was woedend en dat zorgde achteraf voor ongeziene taferelen.

Geen Mercedes op pole position: een beeld dat we niet vaak zien tegenwoordig. Maar dankzij een fenomenale ronde op zaterdag mocht Sebastian Vettel de race wel vanaf de best mogelijke plaats aanvatten. Maar met WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) en Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc achter hem, was een moeilijke race absoluut niet uitgesloten voor de viervoudige wereldkampioen. Voor Valtteri Bottas, de man in de andere Mercedes, wachtte een inhaalwedstrijd. De Fin kwalificeerde zich pas als zesde. Max Verstappen (Red Bull) vertrok als negende.

Foto: AFP

Bij de start behield iedereen de top tien zijn positie, behalve Bottas: hij zag Nico Hülkenberg met de Renault langszij komen. In het middenveld verloor Alexander Albon (Toro Rosso) zijn neus na een botsing met de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi, maar verder hield iedereen zijn wagen heel. Tot de achterwielophanging van Lando Norris’ McLaren het begaf. De jonge Brit, die zeker een kanshebber op punten leek, moest zijn wagen al na enkele ronden naast de baan parkeren.

De twee Ferrari’s en Mercedes’ waren allen op de duurzamere mediumbanden gestart en konden zo langer doorrijden voor hun eerste pitstop. Ook Max Verstappen, die geduldig afwachtte, kon lang doorrijden omdat hij op de harde band vertrokken was. De andere rijders voorin, die op de snel slijtende zachte band gestart waren, kwamen al vroeg naar binnen.

Leider Sebastian Vettel was in ronde 26 de eerste van de toppers die vers rubber kwam halen. Lewis Hamilton volgde twee ronden later zijn voorbeeld, terwijl hun teamgenoten Charles Leclerc en Valtteri Bottas nog wat langer buiten bleven. Dat zorgde voor spanning, want toen Bottas weer op de baan kwam, zat hij net zoals voor zijn pitstop vast achter de Renault van Daniel Ricciardo. De Australiër verdedigde zich hevig, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven.

Foto: AP

Helemaal voorin werd het intussen heet. Héél heet. Hamilton bleef Vettel schaduwen en in ronde 48 maakte de Duitser een fout. Vettel verloor de auto in bocht 3 en moest over het gras uitwijken. Toen de viervoudig wereldkampioen weer op de baan kwam, sneed hij de aanstormende Hamilton al dan niet bewust de pas af. Een dure fout, zo bleek: Vettel behield de leiding, maar kreeg enkele ronden later vijf seconden tijdstraf van de stewards.

Foto: rr

De Duitser probeerde nog uit alle macht om weg te rijden van rivaal Hamilton, maar dat lukte niet. De regerende wereldkampioen bleef tot de slotronde vlak achter Vettel hangen. Vettel kwam dus als eerste over de meet, maar verspeelde de zege aan Hamilton. Charles Leclerc kwam als derde over de meet, voor Valtteri Bottas en Max Verstappen. De top tien werd vervolledigd door Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Lance Stroll en Daniil Kvyat.

Hamilton doet gouden zaak

Door zijn nieuwe zege en het tegenvallende resultaat van teamgenoot Valtteri Bottas doet Hamilton een bijzonder goede zaak in het klassement. De Brit leidt nu met 162 punten. Dat zijn er 39 meer dan zijn Finse stalgenoot en maar liefst 62 meer dan nummer drie Vettel. Er is nog maar een derde van het seizoen gereden, maar na vandaag is de vraag eens te meer: wie gaat deze Lewis Hamilton van een zesde kampioenschap houden?

Foto: AP

Ongezien incident na de race

Al die controverse leverde meteen na de finish ongeziene taferelen op. Na de race zette een woedende Vettel zijn wagen aan het begin van de pitstraat en niet bij het podium waar de eerste drie moeten staan, waarna hij weg stormde naar de paddock en hij de (verplichte) interviews miste. Na een paar minuten keerde hij terug, stapte hij naar de wagen van Hamilton om het bord met nummer 1 weg te halen en te vervangen door het bord met nummer twee. Het bord met nummer 1 zette hij op de plek waar zijn eigen wagen moest staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Foto: rr