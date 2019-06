Elise Vanderelst nadert op WK-limiet 1.500 meter in Duitse Rehlingen

Zes Belgische atleten trokken zondag naar de Pinkstermeeting in het Duitse Rehlingen. Elise Vanderelst boekte het beste resultaat met een derde plaats op de 1.500 meter in 4:09.94.

Voor het WK atletiek in Doha heeft de 21-jarige Vanderelst 4:06.50 nodig, maar ze is wel al geplaatst voor het EK U23 in Zweden in juli. Daar behoort ze tot de medaillekandidaten, want haar chrono van in Rehlingen brengt haar bij de beloften op de tweede plaats op de Europese ranking van 2019. Sofie Van Accom werd in dezelfde wedstrijd achtste in 4:14.35, de winst ging naar de Ethiopische Tigist Ketema in 4:05.76.

Op de 1.500 meter bij de mannen troefde Pieter Claus Pieter-Jan Hannes af als beste Belg, maar voor beiden viel de chrono tegen. Ze werden twaalfde en dertiende in 3:43.85 en 3:43.92, terwijl voor het WK 3:36.00 nodig is. De Marokkaan Hicham Hakankam was de beste in 3:37.26.

Tim Van de Velde bleef op de 3.000 meter net boven zijn persoonlijk record. Hij finishte als achtste in 8:02.01. De winst ging naar de Ethiopiër Abe Gashahun in 7:50.70.