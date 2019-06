Tim Gajser is de nieuwe leider in WK motorcross na zege in GP van Rusland

Tim Gajser (Honda) heeft zondag de Grote Prijs motorcross van Rusland, de achtste WK-manche, gewonnen. De Sloveen won beide reeksen en is de nieuwe WK-leider.

Op het circuit van Orlyonok eindigde Gajser net als in de eerste reeks voor de Zwitser Arnaud Tonus (Yamaha). In de tweede reeks werd Tonus’ landgenoot Jeremy Seewer (Yamaha) derde. De GP-eindstand was identiek.

De Nederlandse regerende wereldkampioen Jeffrey Herlings (KTM), toe aan zijn eerste GP sinds hij begin dit jaar een voetbreuk opliep, viel net naast het podium.

Julien Lieber (Kawasaki) werd zesde in de eindafrekening na een zesde en een vijfde plaats. Jeremy Van Horebeek (Honda) eindigde op de 13e stek, Kevin Strijbos (Yamaha) op de 16e plaats.

Clément Desalle (Kawasaki) kwam in de eerste reeks zwaar ten val en verscheen niet aan de start in de tweede reeks. Het is nog niet duidelijk welke blessure(s) hij heeft opgelopen.

In de WK-stand klimt Gajser over de Italiaan Antonio Cairoli (KTM), die pas achtste werd, naar de koppositie. De Sloveen heeft 351 punten, Cairoli telt er 338. Desalle is zesde met 208 punten, Lieber (172 ptn) is achtste en Van Horebeek (170) is terug te vinden op de negende plaats.

In de MX2 ging de zege naar naar de Spaanse WK-leider Jorge Prado (KTM), die beide reeksen won. De Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) en Jago Geerts (Yamaha) vervolledigden het podium. Brent Van Doninck (Honda) eindigde op de 13e plaats.

Volgende week zondag staat de volgende WK-manche in het Letse Kegums op het programma.