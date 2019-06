Jesus Herrada zet puntjes op de i in Luxemburg: Spanjaard wint slotetappe en is eindwinnaar

Jesus Herrada (Cofidis) heeft zondag de laatste etappe van de Ronde van Luxemburg, met start in Mersch en aankomst na 176 kilometer in Luxemburg, op zijn naam geschreven. De 28-jarige Spanjaard haalde het op de Pabeierbierg voor de Fransman Jonathan Hivert en de Luxemburger Pit Leyder. De Italiaan Andrea Pasqualon, de eindlaureaat van vorig jaar, finishte als vierde. Baptiste Planckaert werd achtste, voor Benjamin Declercq.

Herrada won zaterdag ook al een etappe en met deze nieuwe ritwinst verstevigde hij zijn leiderspositie. In het algemeen klassement houdt de Spanjaard de Nederlander Maurits Lammertink achter zich. Baptiste Planckaert werd beste Belg met een zesde plaats.

Na een heel onrustig begin, met tal van demarrages, trokken na 50 kilometer koers toch acht renners in de aanval. Dat waren Ludovic Robeet, Philipp Walsleben, Sjoerd van Ginneken, Sergio Rodriguez, Adrien Petit, Delio Fernandez Cruz, Alessandro Tonelli en Colin Joyce. Zij reden maximaal twee minuten voor het peloton uit. In de grote groep bepaalden de renners van Wanty-Groupe Gobert het tempo. Wanneer ook de mannen van Cofidis hun deel van het werk deden, smolt de voorsprong van de acht vroege vluchters snel.

Nog voor de eerste passage, van vier in totaal, werd met uitzondering van Delio Fernandez Cruz iedereen ingerekend. De Spanjaard begon aan de drie resterende plaatselijke ronden, van elk 3,8 kilometer met daarin telkens de beklimming van de Pabeierbierg, met een voorsprong van 20 seconden op een jagend peloton. Delio Fernandez Cruz bleef knokken voor elke seconde, maar werd op 350 meter van de meet gegrepen. Dan pakte Jesus Herrada verschroeiend uit, hij reed weg uit de groep. De man met de gele leiderstrui kwam niet meer in de problemen en boekte zo zijn tweede ritwinst. Hij verzekerde zich meteen ook van de eindzege.

Triomf van Cofidis: “beter doen was moeilijk”

“Ik wist dat het een lastige rit ging worden, maar ik kon rekenen op mijn fantastische ploegmakkers die de hele rit controleerden”, zei Jesus Herrada. “De acht die weg waren, vormden geen probleem voor mijn gele trui. Wij moesten dan ook niet echt jagen op die mannen en lieten het werk over aan die van Wanty-Groupe Gobert. En in de plaatselijke ronden reed enkel nog Delio Ferandez Cruz voor ons uit. Wanneer hij gegrepen werd op zowat 350 meter van de meet zag ik mijn kans gekomen en demarreerde ik. Zo kon ik licht afgescheiden winnen en de eindzege pakken.”

Cofidis zette deze Ronde van Luxemburg helemaal naar zijn hand met vier overwinningen en de eindzege. “De proloog en de eerste rit waren voor Christophe Laporte. Ikzelf won de voorlaatste en laatste etappe. Steeds zat er dus iemand van Cofidis in het geel. Beter doen was moeilijk, al hadden we misschien ook de etappe naar Rosport op vrijdag kunnen winnen”, lachte Jesus Herrada. “Dit is niet enkel een overwinning voor mij, maar voor de gehele Cofidisploeg. Zonder mijn ploegmakkers had ik het niet kunnen afmaken.”

Foto: Photo News

Uitslag:

1. Jesus Herrada (Spa/Cofidis) de 176 km in 4u19:05 (gem. 40,76 km/u)

2. Jonathan Hivert (Fra) op 0:02

3. Pit Leyder (Lux)

4. Andrea Pasqualon (Ita); 5. Maurits Lammertink (Ned) 0:06; 6. Julien El Fares (Fra); 7. Huub Duijn (Ned); 8. Baptiste Planckaert; 9. Benjamin De Clercq; 10. Anthony Turgis (Fra); 11. Szymon Rekita (Pol); 12. Joaquim Silva (Por) 0:13; 13. Kévin Geniets (Lux); 14. Luca Wackermann (Ita); 15. Kenneth Van Rooy 0:15; 16. Jonas Rutsch (Dui); 17. Otto Vergaerde 0:20; 18. Thomas Sprengers; 19. Kim Magnusson (Zwe); 20. Anthony Perez (Fra)... 26. Mathias De Witte 0:40; 29. Piet Allegaert 0:55; 34. Arjen Livyns 1:20; 36. Dimitri Peyskens 1:25; 38. Edward Planckaert 1:31; 39. Aimé De Gendt; 41. Dries De Bondt 2:19; 43. Mathias Van Gompel 2:19; 44. Jérôme Baugnies; 53. Thomas Deruette 2:42; 63. Loïc Vliegen 3:18; 64. Stijn Steels 3:20; 67. Ludovic Robbet 3:47; 68. Frederik Backaert 3:56; 74. Jimmy Janssens 4:09; 77. Kevin Van Melsen 5:27; 82. Dimitri Claeys 5:32.

Eindstand:

1. Jesus Herrada (Spa/Cofidis) 17u41:49

2. Maurits Lammertink (Ned) op 0:25

3. Andrea Pasqualon (Ita) 0:36

4. Anthony Turgis (Fra) 0:37; 5. Szymon Rekita (Pol) 0:44; 6. Baptiste Planckaert 0:47; 7. Julien El Fares (Fra) 0:54; 8. Jonas Rutsch (Dui); 9. Luca Wackermann (Ita) 0:58; 10. Joaquim Silva (Por) 0:59; 11. Pieter Weening (Ned) 1:13; 12. Pit Leyder (Lux) 1:20; 13. Huub Duijn (Ned) 1:29; 14. Jonathan Hivert (Fra) 1:30; 15. Kevin Geniets (Lux) 1:34; 16. Benjamin Declercq; 17. Anthony Perez (Fra) 1:38; 18. Otto Vergaerde 1:41; 19. Kenneth Van Rooy 1:46; 20. Rémy Rochas (Fra) 1:47... 22. Thomas Sprengers 1:52; 24. Mathias De Witte 2:05; 26. Piet Allegaert 2:19; 28. Aimé De Gendt 2:54; 31. Arjen Livyns 2:58; 33. Dimitri Peyskens 3:10; 35. Dries De Bondt 3:50; 37. Loïc Vliegen 5:13; 42. Jérôme Baugnies 6:16; 44. Jimmy Janssens 6:43; 47. Edward Planckaert 7:05; 55. Frederik Backaert 8:44; 58. Mathias Van Gompel 10:08; 68. Thomas Deruette 15:15; 69. Ludovic Robeet 16:11; 70. Dimitri Claeys 16:54; 74. Kevin Van Melsen 19:40; 80. Stijn Steels 24:15.