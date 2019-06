Deceuninck - Quick Step pakt op indrukwekkende wijze de eindzege in Hammer Series Limburg, Mitchelton-Scott wint ploegentijdrit

Deceuninck - Quick Step heeft de Hammers Series in Nederlands Limburg op indrukwekkende wijze gewonnen. Na dubbele winst in de Hammer Climb vrijdag en de Hammer Sprint zaterdag moest de Belgische formatie zondag in Sittard in de Hammer Chase de dagzege wel aan Mitchelton-Scott laten maar de eindzege kwam ondanks de vierde tijd in die afsluitende ploegentijdrit nooit in gevaar. Integendeel, het nam nog verder afstand van de concurrentie.

Dankzij hun zeges op vrijdag en zaterdag in de Hammer Climb en Hammer Sprint mocht Deceuninck - Quick-Step met 30 seconden voorsprong op BORA - hansgrohe beginnen aan de Hammer Chase, een ploegenachtervolging van een kleine 50 kilometer. Jumbo-Visma startte als derde op 58 seconden aan de opdracht. De ploeg van Patrick Lefevere gaf de voorsprong niet meer uit handen en pakte de eindwinst, nadat ze op een vierde plaats eindigde in de Hammer Chase.

De dagzege was voor Mitchelton-SCOTT: de Australische formatie startte in de tweede groep, won de B-finale overtuigend en klokte de snelste tijd op zondag maar dat leverde slechts een negende plaats in de eindstand op.

Op de erelijst volgt Deceuninck - Quick-Step zichzelf op. Tweede is Jumbo-Visma, dat onderweg BORA - hansgrohe nog voorbij snelde en ook nog Sunweb kon afhouden.

Eindstand:

1. Deceuninck - Quick Step

2. Jumbo-Visma

3. Bora-Hansgrohe

4. Sunweb

5. CCC

6. Trek-Segafredo

7. EF Education First

8. Lotto-Soudal

