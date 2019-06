Gangsters overvallen gezin van Spaanse international tijdens EK-kwalificatiematch

Gangsters zijn vrijdagavond binnengedrongen in de woning van de Spaanse international Alvaro Morata terwijl die met La Roja een EK-kwalificatiematch afwerkte in de Faeröer (1-4).

Volgens de krant AS was de echtgenote van de 26-jarige aanvaller, het Italiaanse model Alice Campello, op het moment van de overval in het huis in Mirassierra nabij Madrid, net als hun elf maanden oude tweeling Alessandro en Leonardo. Er vielen geen gewonden, maar Morata’s vrouw en een huishoudhulp die ook aanwezig was, zouden “enorm geschrokken” zijn.

De vermomde gangsters namen heel wat waardevolle spullen mee zoals juwelen, maar ook voorwerpen met een grote emotionele waarde voor de familie. De Spaanse politie is inmiddels een onderzoek gestart.