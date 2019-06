Red Panthers lijden tweede nederlaag tegen Oranje

De Belgische hockeyvrouwen hebben zondag ook hun tweede duel tegen Nederland in de Pro League verloren. De Red Panthers (FIH 13) gingen in ‘s-Hertogenbosch met 2-0 onderuit tegen de wereldkampioen en nummer 1 op de ranking.

Daags na het 1-2 verlies in Antwerpen hielden de Panthers lange tijd gelijke tred met Oranje. Na de eerste twee quarters was er nog altijd niet gescoord. De thuisploeg creëerde een rist kansen maar de Belgische defensie hield stand.

Na de pauze viel de treffer dan toch. Kort voor het einde van het derde kwart kwam Nederland na een penalty corner op voorsprong langs Frédérique Matla (44.). In de slotminuut (60.) maakte Caia van Maasakker er met een penalty corner nog 2-0 van.

Voor de ploeg van bondscoach Niels Thijssen was het de vijfde nederlaag in twaalf wedstrijden in de Hockey Pro League. In het klassement blijven de Panthers vijfde. De top vier plaatst zich voor de Final Four eind juni in Amstelveen. Nederland is als nummer 1 al zeker van kwalificatie.

Er volgen voor België nog duels in Duitsland (FIH 5, op 12 juni) en thuis tegen Nieuw-Zeeland (FIH 6, 16 juni), Australië (FIH 3, 19 juni) en Argentinië (FIH 4, 23 juni).

Om 16u spelen de Belgische mannen in ‘s-Hertogenbosch tegen Nederland. Ook de Red Lions azen op revanche nadat Oranje de wereldkampioen zaterdag voor eigen publiek met 0-4 klopte.