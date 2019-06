Edvald Boasson Hagen verslaat Philippe Gilbert en Wout van Aert en pakt eerste rit in Dauphiné

Edvald Boasson Hagen heeft de eerste etappe in de Dauphiné gewonnen. De Noor vloerde Philippe Gilbert en Wout van Aert in de sprint na een lastige heuvelrit. Hagen is meteen ook de eerste leider. De rit werd gekleurd door verschillende Belgen: Oliver Naesen en Julien Vermote zaten mee in de vroege vlucht, Naesen bleef nadien samen met Bjorg Lambrecht en Magnus Cort tot vlak voor de finish uit de greep van het peloton.

De eerste etappe in de Dauphiné was amper 142 kilometer lang, maar met maar liefst vijf hellingen was het meteen een lastige heuvelrit. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) zei vooraf al dat hij in de eerste twee dagen graag eens in een ontsnapping wilde meegaan en de voormalige Belgische kampioen hield woord. Naesen ging samen met landgenoot Julien Vermote (Team Dimension Data) in de aanval. Ze kregen het gezelschap van vier anderen: Niklas Eg (Trek - Segafredo), Fabien Doubey (Wanty - Gobert Cycling Team), Magnus Cort (Astana Pro Team) en Casper Pedersen (Team Sunweb).

Vermote als eerste gelost

Het zestal overleefde de eerste helling van de dag, de Puy Mary (1ste categorie), met gemak. Nadien zouden nog een helling van vierde, een van derde en twee van tweede categorie volgen. Echt veel respijt kregen de zes leiders nooit. Met nog 50 kilometer te gaan bedroeg de voorsprong amper twee minuten. Voor Vermote ging het echter te snel en met nog 44 kilometer te gaan moest de Kortrijkzaan lossen.

De ontsnapping leek ten dode opgeschreven, maar Oliver Naesen wilde zich niet zomaar gewonnen geven en fungeerde als de motor van de groep. Ook in het peloton zat men niet stil: op het heuvelachtige parcours moesten steeds meer renners overboord. Met de laatste klim van de dag in zicht, de Côte de Roquenatou, jaagde de blauwe trein van Deceuninck-QuickStep het tempo nog verder de hoogte in.

Jump van jonge Lambrecht

Helemaal voorin bleef de sterke Oliver Naesen intussen goed overeind. Enkel Magnus Cort kon aanklampen. Eg, Pedersen en Doubey werden één voor één opgeslokt door het naderende peloton. Op de Roquenatou waren alle ogen vervolgens gericht op de jump van Julian Alaphilippe, maar die kwam er niet. In plaats daarvan kwam de aanval van een jonge Belg: Bjorg Lambrecht.

De 22-jarige Lambrecht, afkomstig uit het Oost-Vlaamse Knesselare, reed in één keer naar Naesen en Cort toe. Samen vatten ze de lange afdaling richting Jussac aan, maar het peloton zat het trio op de hielen: op tien kilometer van de meet bedroeg het verschil nauwelijks een halve minuut.

Beetje bij beetje kwam het peloton dichterbij, maar op vijf kilometer van de finish bedroeg het gat nog steeds 23 seconden. Lambrecht, Naesen en Cort bleven moedig doorgaan, maar het peloton voorblijven bleek niet mogelijk. Net na het passeren van de rode vod was het verhaal uit. Naesen probeerde nog een laatste keer, maar het werd een massasprint. Daarin bleek Edvald Boasson Hagen de sterkste.