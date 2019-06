Hollywoodster Angelina Jolie vraagt de internationale gemeenschap om meer hulp voor de drie Zuid-Amerikaanse landen met de meeste migranten uit het door crisis getroffen Venezuela.

De Amerikaanse actrice heeft met de Colombiaanse president Ivan Duque over de humanitaire crisis gesproken. Ze deed dat na een tweedaagse reis in Colombia, langs de grens met Venezuela, om er Venezolaanse migranten te ontmoeten, als speciale afgezant voor het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR). Jolie stelde dat 20.000 Venezolaanse kinderen het risico lopen om geen basisrechten binnen het staatsburgerschap te hebben.

Vier miljoen Venezolaanse vluchtelingen en migranten zijn gevlucht voor de economische en humanitaire crisis in hun thuisland. Meer dan een miljoen mensen wonen in Colombia, waar de overheid en hulporganisaties worstelen om huisvesting, voedsel en gezondheidszorg te bieden aan een groeiende toestroom van migranten die aankomen in al arme en gewelddadige grensregio's.

Ongeregistreerde kinderen

De ouders van Venezolaanse kinderen die in het buitenland zijn geboren, hebben vaak moeite om de geboorte van hun baby te registreren, omdat ze geen toegang hebben tot een steeds kleiner wordend aantal van de Venezolaanse consulaten of omdat ze geen migratiepapieren hebben.

De imploderende economie van Venezuela heeft een wijdverbreid tekort aan basisvoedsel en medicijnen veroorzaakt, terwijl politieke vijandelijkheden hebben geleid tot golven van dodelijk geweld. De crisis is dieper geworden sinds de Verenigde Staten sancties oplegden, onder meer aan de cruciale olie-industrie, in een poging om de linkse president Nicolas Maduro af te zetten ten gunste van oppositieleider Juan Guaido.

Militaire steun

Tientallen landen over de hele wereld erkennen Guaido als interim-president, en zeggen dat Maduro met zijn herverkiezing in 2018 heeft geknoeid. Hun steun was echter niet genoeg om Maduro, die nog steeds de steun heeft van de hoogste militaire staf, te ontslaan. Maduro beschuldigt zijn vijanden van samenzwering met Washington om een ??staatsgreep te plegen.