Verdachten op borgtocht vrij na homofobe aanval in Londen

De vijf tieners die dit weekend werden opgepakt voor de aanval op een lesbisch koppel eind mei op een bus in Londen, zijn op borgtocht vrijgelaten. Dat meldt de Londense politie.

De vijf verdachten tussen 15 en 18 jaar worden verdacht van het toebrengen van zware slagen en verwondingen en van diefstal. Ze moeten zich begin juli opnieuw bij de politie aanmelden.

Twee vrouwen werden in de nacht van 29 op 30 mei aangevallen door de groep, omdat ze elkaar niet wilden zoenen. ‘Nadat de twee vrouwen hadden plaatsgenomen in de bus, werden ze benaderd door vier jongemannen die obscene en homofobe opmerkingen begonnen te maken’, luidde het in een politieverklaring. ‘Kort daarna werden de vrouwen aangevallen en meermaals geslagen, waarna de mannen vluchtten. Ze stalen tijdens de aanval een telefoon en een handtas.’ De vrouwen uit de VS en Uruguay moesten naar het ziekenhuis voor verzorging.

Het nieuws werd wereldkundig gemaakt door een van vrouwen met een foto op Facebook. Verschillende Britse politici hebben de gewelddaad al veroordeeld.