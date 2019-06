Traangas tegen ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ in Soedan

De politie heeft zondag in de Soedanese hoofdstad Khartoem traangas gebruikt tegen manifestanten die wegblokkades wilden opzetten op de eerste dag van de ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ in het land.

De voorbije week hebben militairen van de Soedanese Rapid Support Forces (RSF) minstens honderd opposanten gedood die samen met duizenden andere betogers al enkele maanden een sit-in hielden voor het ministerie van Defensie in Khartoem. De echte dodentol ligt ongetwijfeld nog hoger omdat de terreuracties verdergaan en omdat de militairen een groot aantal lijken in de Nijl gooiden.

Zaterdag werden ook twee oppositieleiders opgepakt. Maar de oppositie wijk niet, en riep dit weekend op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, via wegblokkades en een algemene staking.

Manifestanten verzamelden zondag in Bahri, een wijk in het noorden van de Khartoem, stenen, autobanden, stukken ijzer en boomstronken om barricades op te zetten. De oproerpolitie reageerde snel met traangas. Volgens getuigen zijn de meeste wegen in Bahri afgesloten en zijn de meeste winkels gesloten gebleven. Ook het openbaar vervoer lijkt te zijn stilgevallen.

Recht op leven

‘De burgerlijke ongehoorzaamheid en de algemene staking zijn onze vreedzame middelen om ons recht op leven weg te halen uit de handen van de barbaarse milities’, aldus oppositiegroep en vakbond SPA in een persbericht. ‘De actie zal niet stoppen vooraleer er een civiele regering wordt geïnstalleerd.’

Zaterdag was de Ethiopische premier Abiy Ahmed nog in Khartoem. Hij moet optreden als bemiddelaar tussen de oppositie en de militaire overgangsraad, die aan de macht is sinds de afzetting van president Omar al-Bashir op 11 april.