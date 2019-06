Bruynseels wint Grand Prix in Cannes, Pieter Devos wordt vierde

Niels Bruynseels heeft zaterdag in Cannes de zevende manche in de Global Champions Tour gewonnen. De 35-jarige Antwerpenaar was in de barrage van de Grand Prix met zijn pijlsnelle merrie Gancia, 13 jaar, bijna een seconde sneller dan de Schot Scott Brash met Hello Mr President. De Duitser Daniel Deusser werd met Calisto Blue derde en verstevigde zijn leidersplaats in het lucratieve circuit.

“Ik heb er geen woorden voor! Zo’n Grand Prix winnen betekent heel veel voor me”, reageerde Bruynseels na zijn eerste zege in een LGCT Grand Prix. “Ik moet mijn paard bedanken. Zij is een van de beste paarden die ik ooit in mijn leven gereden heb. Ik zag Daniels rit en wist dat hij supersnel was. Maar ik heb ook een heel snel paard. Ik wist dat ik sneller zou kunnen zijn als ik dezelfde lijn zou kiezen als de anderen hadden gedaan.”

Bruynseels is meteen gekwalificeerd voor de Super Grand Prix bij de GC Play Offs in Praag in november. “Het is geweldig om zoiets in je carrière mee te mogen maken”, aldus de Belg.

Pieter Devos strandde met Espoir net naast het podium. Vijf combinaties bleven foutloos in een barrage met tien. Karel Cox haalde die barrage net niet. Hij leidde Evert wel foutloos rond in de eerste omloop, maar overschreed de tijdslimiet en eindigde zo op de elfde plaats. Gregory Wathelet werd na vier strafpunten met Nevados vijftiende.

In de stand is de top drie nu volledig Belgisch gekleurd. De in Mechelen wonende Deusser, schoonzoon van wijlen Eric Wauters, heeft twaalf punten voor op Devos. Bruynseels is op 56 punten derde. De volgende manche wordt volgende week in het Zweedse Stockholm gesprongen.