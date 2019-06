Reddingsschip kapseist aan de Vendée, drie doden

Ter hoogte van de kusten van de Franse Vendée zijn vrijdag drie opvarenden van een reddingsschip omgekomen.

Het gaat om een reddingsboot van de maritieme reddingsorganisatie SNSM. Aan boord waren zeven mensen. Drie van de redders kwamen om, vier anderen konden zwemmend land bereiken.

Het schip kapseisde op zowat 800 meter van het strand van Sables d’Olonne toen het volgens de krant Le Parisien vertrokken was om een ander schip in nood te helpen. In het gebied woedde de zware storm Miguel. Een paar uur voor de kapseizing had de SNSM nog tot waakzaamheid opgeroepen.

Een vissersboot zou toch op zee gegaan zijn tijdens de storm, waarna het in nood kwam. De reddingsboot, de Jack Morisseau, rukte uit op te helpen, maar werd zelf verrast door hoge golven. Vier van de opzittende hulpverleners kunnen zich redden. Yann Chagnolleau, Alain Guibert, en Dimitri Moulic niet, zij komen om. De Franse president Emmanuel Macron heeft hen postuum tot ridder in de hoogste orde gekroond.