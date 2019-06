Eerst nog opklaringen, daarna wolken en regen

Zondag krijgen we eerst wolken en opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe en vallen er geleidelijk enkele lokale buien. De maxima liggen tussen 17 of 18 graden aan zee en in de Ardennen, en 21 of 22 graden in Belgisch Lotharingen en in de Kempen. De wind is meestal zwak en veranderlijk. In de namiddag wordt hij aan zee matig uit noordoost.