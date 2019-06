Snow Patrol: soms wat statisch

Gary Lightbody glunderde op Werchter Boutique. Zoals hij vorig jaar op Rock Werchter ook glunderde. Hij heeft er dan ook alle reden toe: het gaat goed met hem sinds hij zijn alcoholverslaving overwon, Snow Patrol staat er na een stilte van enkele jaren opnieuw, en het Belgische publiek ziet Snow Patrol nog altijd graag. Wat valt er dan te klagen?

Wel. Er moet ons toch iets van het hart.

Het soort softrockballads waarin Snow Patrol grossiert, bleek niet gemaakt om in grote dosissen tegelijk te consumeren. We hoorden Lightbody minstens een keer te veel zuchten over zijn gekwetste ziel, en het hielp niet dat dit concert volledig gedragen werd door de frontman. Lightbody mocht dan wel uitstekend zingen, lief zijn (zowel voor publiek als voor ‘the mighty Fleetwood Mac’) en de hele tijd kamerbreed glimlachen, je vroeg je op de duur toch af waarom de andere bandleden nooit eens naar voren traden. De schuchtere Schotten hielden het statisch en wij misten wat schwung op dat podium.

Sommige songs sprongen eruit en neen, dat waren niet alleen de hits. Van het recente werk vielen ‘Empress’ en ‘Don’t give in’ bijvoorbeeld op als klassiekers in wording. ‘Chasing cars’ en ‘Just say yes’ hébben die klassiekerstatus al, en werden dan ook hartelijk ontvangen – mede door drie jonge meiden die op de schouders van hun vriendjes gekropen waren, tot verbazing van Lightbody die opmerkte dat hij zoiets niet alle dagen zag.

Snow Patrol moest het hebben van zijn frontman en zijn songs, en dat was naar ons gevoel nét iets te weinig om de wei in vervoering te brengen.