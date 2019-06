Sebastian Vettel verovert pole GP van Canada, 'Wall of Champions' eist nieuw slachtoffer

Sebastian Vettel heeft op het Circuit Gilles Villeneuve de polepositie voor de GP van Canada veroverd. Voor Vettel is het de eerste polepositie sinds zeventien raceweekends. De kwalificatie werd gekenmerkt door een zware crash van Kevin Magnussen in de 'Wall of Champions'.

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve kregen we niet erg veel spektakel te zien. Wel opvallend was dat Ferrari en Mercedes enorm aan elkaar gewaagd waren.

Sebastian Vettel reed tijdens Q1 de snelste tijd en was slechts 0,014 sec. sneller dan teamgenoot Charles Leclerc. Ook Valtteri Bottas volgde in zijn Mercedes op amper 0,029 sec, Lewis Hamilton moest iets meer dan drie tienden toegeven.

In Q2 kwam Max Verstappen onder druk te staan. De Nederlander reed tijdens zijn eerste run de elfde tijd en moest helemaal aan het einde vol aan de bak om een plaatsje bij de beste tien te veroveren en zo door te stoten naar Q3.

Vlak voor het vallen van de zwart-wit geblokte vlag crashte Kevin Magnussen echter doordat hij met zijn Haas F1-bolide tegen de befaamde 'Wall of Champions' reed.

Magnussen belandde met zijn wagen aan de overkant van de baan nogmaals tegen een betonnen muur en zijn bolide werd letterlijk tot schroot herleid.

Rode vlag en al de rijders die nog bezig waren aan een snelle ronde moesten van het gas gaan. Max Verstappen was één van de belangrijkste slachtoffers, net als Romain Grosjean, de teamgenoot van Magnussen. Een gefrustreerde Max Verstappen zal morgen als elfde aan de race moeten beginnen.

Doordat Magnussen zich ondanks zijn crash toch bij de snelste tien bevond zagen we in Q3, wanneer er om de pole gestreden wordt, slechts negen wagens in actie komen.

Tijdens de eerste pogingen om een snelle ronde neer te zetten zagen we Charles Leclerc zijn besttijd achtereenvolgens verbeterd worden door Sebastian Vettel en Lewis Hamilton.

In zijn Mercedes was Hamilton een kleine twee tienden sneller dan Vettel. Bottas, de teamgenoot van Hamilton, spinde bij het begin van zijn rondje en slaagde er maar net in om zijn Mercedes uit de muur te houden.

Hamilton verbeterde tijdens de tweede run zijn rondetijd. Charles Leclerc slaagde er niet in om onder de tijd van Hamilton te gaan maar uit het niets kwam daar plots Sebastian Vettel met de absolute besttijd. De Duister reed een subliem rondje en veroverde de pole. Vettel schreeuwde zijn vreugde uit over de boordradio.

Sebastian Vettel dus op pole met naast hem Lewis Hamilton op de eerste startrij. Teamgenoot Charles Leclerc start als derde en Daniel Ricciardo veroverde enigszins verrassend in zijn Renault de vierde plaats, zijn beste kwalificatie tot dusver dit seizoen.

