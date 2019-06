België voorbij Duitsland naar kwartfinales op PDC World Cup of Darts

Het Belgische dartsteam heeft zich zaterdag in het Duitse Hamburg geplaatst voor de kwartfinales van de World Cup of Darts (PDC/350.000 pond). In de tweede ronde namen Kim Huybrechts (PDC-28) en Dimitri Van den Bergh (PDC-31) met 2-0 de maat van Max Hopp (PDC-25) en Martin Schindler (PDC-51).

Huybrechts versloeg Schindler met 4-3, Van den Bergh was met 4-0 veel te sterk voor een ondermaats spelende Hopp. De thuisspeler kwam slechts aan een gemiddelde van 73 per drie darts, Van den Bergh kwam uit op 90,28.

In de kwartfinales nemen de Belgen het op tegen de Schotten Gary Anderson (PDC-3) en Peter Wright (PDC-5). Die worden bij de favorieten voor de eindzege gerekend. “Maar we geloven in elkaar”, verklaarde Huybrechts. “Dit toernooi kan je niet vergelijken met een ander toernooi. De teamgeest is heel belangrijk en vooral in de dubbelwedstrijden, al hebben we die niet moeten spelen.”

“Ik ben heel tevreden”, reageerde Van den Bergh. “Ik had wel meer tegenstand verwacht van Hopp, die voor eigen publiek speelde. Nadat Kim de eerste wedstrijd won, lag de druk echter op zijn schouders en geraakte hij nooit in zijn ritme.”