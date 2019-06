Eden Hazard ontvangt cap voor honderdste interland

Eden Hazard is zaterdagavond in het Brusselse Koning Boudewijnstadion net voor de aftrap van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Kazachstan in de bloemetjes gezet voor zijn honderdste interland.

De aanvoerder van de Rode Duivels kreeg onder luid applaus het petje (cap) dat voorbehouden is voor spelers die de kaap van honderd interlands ronden, in aanwezigheid van zijn ouders en zijn broers.

De fans zwaaiden met vlaggetjes met daarop een afbeelding van Hazard en de tekst ‘Thank you captain’. Er was ook een tifo te zien, met daarbij de tekst: ‘Eden, just like the heroes of our childhood. We all need a hero.’ Daarnaast kreeg de kersverse Real Madrid-aanwinst ook nog een aandenken van bondsvoorzitter Gérard Linard.

De 28-jarige Hazard, nu goed voor 101 caps, is de derde Rode Duivel met honderd of meer interlands achter zijn naam. Bij Jan Vertonghen staan er intussen 113 op de teller. Axel Witsel zit aan 102 caps.

Eden Hazard rondde de kaap van honderd wedstrijden al bij de vorige interland op 24 maart in Cyprus (0-2). De viering van dat jubileum werd echter uitgesteld tot de volgende thuiswedstrijd. In Cyprus maakte Hazard trouwens zijn dertigste doelpunt voor de nationale ploeg. Daarmee evenaarde hij Paul Van Himst en Bernard Voorhoof. Enkel Romelu Lukaku (45 goals) scoorde meer in het nationale shirt.

De aanvoerder trakteerde zaterdagavond de eerste duizend aanwezige fans voor de aftrap op bier en cola.