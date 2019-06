Het eerste hoogtepunt van Werchter Boutique kwam van de band die dit jaar twintig jaar bestaat en ter gelegenheid daarvan enkele muzikale vrienden had meegebracht. Triggerfinger heerste over de wei zoals niemand hen dat vandaag al had voorgedaan.

Even warmlopen deed Triggerfinger met de radiovriendelijke evergreens ‘By absence of the sun’ en ‘Flesh tight’. Snedige rocksongs die niet moesten onderdoen voor die van The Pretenders, die vlak hiervoor op het podium hadden gestaan. Ruben Block bleek daar lichtjes verveeld mee te zitten: 'We zijn het niet waard om na zo’n grootse band te spelen', klonkt het uit zijn mond. Wij Vlamingen zouden soms toch echt eens wat minder bescheiden moeten zijn. Twintig jaar rocken op het hoogste niveau, vijf albums uitbrengen, en een solide livereputatie opbouwen: daar mag je trots op zijn, punt.

Contrast moest er zijn: Fenne Kuppens kwam een potje donker newwaven met de heren, Selah Sue hing het krijsende showbeest uit in haar versie van ‘Mercy’ van Duffy – die hit uit 2008 die we nog niet vergeten waren, maar waarvan we nu wel schrikken dat-ie al zó oud is. Maar de glansrol der gasten was weggelegd voor Henny Vrienten. De Triggerfinger-versies van ‘Als je wint’ en ‘Eén nacht alleen’ vielen niet in dovemansoren en plaveiden de weg voor een glansrijk songtrio: ‘Colossus’, afgesloten met een six-mains op één drumstel (gitarist Geoffrey Burton stond eveneens bij dat drumstel, maar hij hield de sambaballen vast), ‘All this dancin’ around’, en ‘Is it’.

Overigens is Ruben Block van mening dat de Golden Circle volgend jaar gevuld mag worden met ‘water, bootjes en eendjes’. We geven het maar mee.