Jesus Herrada wint derde etappe in Ronde van Luxemburg en is de nieuwe leider

Jesus Herrada (Cofidis) heeft zaterdag de derde etappe in de 79e Ronde van Luxemburg gewonnen. Na 178,7 kilometer van Mondorf-les-Bains naar Diekrich had de 28-jarige Spanjaard drie seconden voor op de Nederlander Maurits Lammertink. De Fransman Anthony Turgis werd op zeven seconden derde. Baptiste Planckaert finishte op dertien seconden als vijfde.

Herrada is ook de nieuwe leider. Hij neemt de gele trui over van zijn Franse teamgenoot Christophe Laporte, die zaterdag ziek moest opgeven. Herrada heeft 9 seconden voor op Lammertink en 18 op Turgis. Planckaert is in de stand zesde, op 28 seconden.

Het tempo lag van bij de start meteen heel hoog in de voorlaatste rit. Het peloton scheurde en zo vormde zich een een kopgroep met 35 renners. Daar maakte leider Laporte echter geen deel van uit. Het peloton bleef voluit jagen op de omvangrijke kopgroep en na goed 50 kilometer smolt alles opnieuw samen. Dat was het sein voor Dries De Bondt, Mauro Finetto, Alessandro Tonelli en Robin Carpenter om te gaan aanvallen. Laatstgenoemde pakte onderweg de meeste punten mee op de hellingen Medernach en Beaufort, zodat hij nog wat steviger in de paarse leiderstrui van het bergklassement kwam. Aan de bevoorradingszone in Bettel, na 78 kilometer, bedroeg de voorsprong van de leiders 4 minuten. Vanaf dan trok men in de grote groep het tempo op.

Consternatie op 55 kilometer van de eindmeet, waar leider Christophe Laporte de remmen dicht kneep. De Fransman was ziek en verder rijden had geen enkele zin meer. Robin Carpenter nam ook de hellingen van Vianden en Fleibur voor zijn rekening, waardoor hij niet meer kon bedreigd worden in het bergklassement. Net voor het ingaan van de enige plaatselijke ronde van 19 kilometer liet Carpenter zijn metgezellen rijden en trokken De Bondt en Tonelli in de aanval. Het tweetal kreeg op 16 kilometer van het einde versterking van Turgis en Herrada. Tonelli kreeg het moeilijk en moest zijn metgezellen laten rijden.

Herrada plaatste de beslissene versnelling bij het ingaan van de laatste kilometer. Lammertink en Turgis probeerden nog te counteren, maar kwamen te laat. Herrada boekte in de schaduw van de kazerne Grand-Duc Jean zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij eerder al de Trofeo Ses Salines (1.1) op zijn naam schreef

Zondag valt het doek over de 79e editie van de Ronde van Luxemburg met een 176 kilometer lange etappe tussen Mersch en Luxemburg Stad.