Leider Christophe Laporte geeft op in derde etappe van Ronde van Luxemburg

Christophe Laporte (Cofidis) heeft zaterdag als leider de strijd moeten staken in de derde etappe van de Ronde van Luxemburg. Op 55 kilometer van de eindmeet in Diekirch stapte de 26-jarige Fransman ziek af.

“Vanochtend al was Christophe Laporte ziek. Natuurlijk wil je als leider starten, maar het ging van kwaad naar erger”, verklaarde sportdirecteur Alain Deloeuil. “Hij kreeg last van diarree en moest braken. Bovendien kende hij problemen met de maag. Laporte stopte onderweg even, kroop weer op de fiets, maar zag al snel in dat verder rijden geen zin meer had. We veranderen het geweer nu van schouder en dokteren een andere ploegstrategie uit.”