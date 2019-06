Australische Ashleigh Barty maakt korte metten met 19-jarige Tsjechische en wint Roland Garros

De Australische Ashleigh Barty heeft de eerste Grand Slam uit haar carrière gewonnen. Het nummer 8 van de wereld klopte in twee korte setten de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38). Na een uur en tien minuten tennis zat de finale bij de vrouwen er al op, het werd 6-1 en 6-3.

Een echte wedstrijd was het nooit. Revelatie Vondrousova had voor de finale geen set verloren, maar kwam er niet aan te pas op Philippe-Chatrier. De 19-jarige Tsjechische was duidelijk onder de indruk van de omstandigheden, Barty daarentegen tenniste op een wolk. Ze stoomde in geen tijd door naar 4-0. Even leek Vondrousova te kunnen terugvechten, door haar eerste game binnen te halen op de opslag van Barty. Het bleek slechts schone schijn, na 29 minuten flikkerde de 6-1 op het scorebord.

Barty is a level above right now #RG19 pic.twitter.com/3YQIxC7bBw — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 8 juni 2019

Ook in de tweede set moest Vondrousova, nummer 38 op de wereld, meteen haar opslag afstaan. Nadien hielden de twee elkaar wat meer in evenwicht en behielden ze hun opslag, maar uitgerekend op de service van Vondrousova maakte Barty het helemaal af: 6-3. Game, set en match na 1u10 minuten spelen.

Voor Barty was de eindstrijd in Parijs haar eerste finale op een Grand Slam, meteen was het raak. Ze is de eerste Australische die erin slaagt om te zegevieren op het Franse gravel. De Australische won eerder al wel vier WTA-toernooien, in maart was ze nog de beste in Miami. Op de wereldranglijst klimt Barty van de achtste naar de tweede plaats. Vondrousova, die net als Barty voor het eerst in de finale van een Grand Slam stond, stijgt van de 38e naar de 16e stek.

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE