Deceuninck-Quick Step pakt opnieuw uit in Hammer Series en wint de Hammer Sprint dankzij ijzersterke Fabio Jakobsen

Na de demonstratie van Remco Evenepoel gisteren was het vandaag alweer Deceuninck-Quick Step boven in de Hammer Series. De blauwe formatie van manager Patrick Lefevere toonde zich in de Hammer Sprint eveneens de sterkste, vooral dankzij een uitstekende Fabio Jakobsen. Met 1307 punten deed de Deceuninck-Quick Step bijna dubbel zo goed als nummer twee BORA-hansgrohe.

Van meet af aan toonden Jakobsen en co dat ze er zin in hadden. De Nederlander ging zelf mee in een ontsnapping en zette de eerste twee sprints naar zijn hand, nadien verraste Yves Lampaert iedereen met een 2e stek in sprint drie en zowaar winst in nummers 4 en 5. Nadien kwam alles samen weer samen, maar dat weerhield Jakobsen om alweer punten te sprokkelen met een tweede stek in sprint 6.

On lap 4 of the Hammer Sprint at @hammerlimburg it's @yveslampaert (@deceuninck_qst) who crosses the line in first place. Big power from the Belgian:

Time: 14”

Avg Speed: 45.7km/h

Max Speed: 53.3km/h

Avg Power: 1180W

Max Power: 1290W

Avg Cadence: 103rpm pic.twitter.com/fePKd5emY8 — Hammer Series (@HammerSeries) 8 juni 2019

Vervolgens liet Sep Vanmarcke zien over uitstekende benen te beschikken. Hij ging solo aan en rijfde zo sprint 7 en 8 binnen. Jakobsen - wie anders - legde beslag op plaats twee. Er stond geen maar op de Nederland zaterdagmiddag. Met een kopgroep van tien gingen ze naar de meet voor de slotsprint, Jakobsen zette de kers op de taart door als eerste over de meet te gaan.

Deceuninck-Quick Step won zo na de Hammer Climb ook de Hammer Sprint, nummer twee BORA-hansgrohe sprokkelde 706 punten, 601 minder dan de Belgische ploeg.

The @hammerlimburg Hammer Sprint victory is wrapped up in style by @deceuninck_qst as @FabioJakobsen scores double points on the final lap. pic.twitter.com/uXSo1rO5SL — Hammer Series (@HammerSeries) 8 juni 2019

Foto: Photo News