‘Israël mag een deel van de Westelijke Jordaanoever annexeren’

Israël heeft het recht om een deel van de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman verklaard in een interview met de New York Times.

De uitspraken kunnen ervoor zorgen dat de Palestijnen zich nog meer verzetten tegen een vredesplan van de Amerikanen.

De Palestijnen hebben eerder het Amerikaans plan verworpen zonder te weten wat er in is opgenomen. Volgens hen heeft de administratie van president Donald Trump zichzelf in diskrediet gebracht vanwege de vijandige maatregelen die ze nam tegen de Palestijnen en in het voordeel van Israël. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem ligt nog vers in het geheugen.

‘Onder bepaalde omstandigheden denk ik dat Israël het recht heeft om een deel van de Westelijke Jordaanoever te behouden, maar niet het volledige gebied’, zegt David Friedman over het Palestijnse gebied dat sinds 50 jaar door Israël bezet wordt.

Het is nog niet geweten wanneer de Amerikanen met het volledige plan naar buiten komen, maar op 25 en 26 juni wordt alvast het economische luik ervan voorgesteld. Vorige week nog bezocht Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump die verantwoordelijk is voor het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid, Israël in het kader van het plan. Verwacht wordt dat de voornaamste eisen van de Palestijnen, zoals de installatie van een soevereine staat, niet in het plan voorkomen.

‘Het laatste dat de wereld nodig heeft is een falende Palestijnse staat tussen Israël en Jordanië’, aldus Friedman. De ambassadeur, een groot voorstander van de Israëlische kolonies, heeft verklaard dat het Amerikaanse plan bedoeld is om het leven van de Palestijnen te verbeteren, niet om een ‘permanente oplossing voor het conflict’ te bieden.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu had tijdens zijn verkiezingscampagne verklaard dat hij als hij herverkozen werd, de Israëlische kolonies op de Westelijke Jordaanoever zou annexeren.

Israël veroverde in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog onder meer de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Vandaag wonen daar meer dan 600.000 Israëlische kolonisten in meer dan 200 nederzettingen.