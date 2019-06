Nog een hele week kans op onweer

Het KMI kondigt tot zaterdagnamiddag code geel af, maar het onweer loert de hele week om de hoek. De hevige wind van afgelopen nacht zorgde al voor een drietal incidenten op het spoor.

Zaterdag blijft nog winderig, en brede opklaringen wisselen af met stapelwolken. Er worden lokale buien verwacht, die eerst vooral in het uiterste westen voorkomen en zich vervolgens meer verplaatsen naar het binnenland. In het tweede deel van de namiddag wordt het ten westen van de Schelde zelfs droog en zonniger. De maxima liggen tussen 14 of 15 graden in de Hoge Venen en 19 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI. De wind waait meestal vrij krachtig, en aan zee krachtig tot zeer krachtig, uit het zuidwesten. Rukwinden tussen 70 en 80 km/u zijn nog mogelijk. Op het einde van de dag verwachten we nog rukwinden tussen 60 en 70 km/u.

Zaterdagavond kunnen er in het oosten nog enkele geïsoleerde buien vallen. Vervolgens wordt het overal droog en vaak licht bewolkt. Tijdens het tweede deel van de nacht verwachten we meer hoge bewolking. De minima liggen tussen 5 of 6 graden in de Hoge Venen en 10 graden aan zee en in de grote steden. De wind waait eerst nog matig, en aan zee vrij krachtig tot krachtig, uit het zuidwesten. In de nacht van zaterdag op zondag neemt de windsnelheid af en geleidelijk wordt het zelfs een zwakke tot matige wind uit veranderlijke richting of uit zuidzuidoost tot zuidzuidwest.

Zondag begint droog met opklaringen en hoge wolken. In de namiddag neemt de bewolking toe, met kans op een lokaal buitje. In de meeste streken blijft het droog. De maxima liggen tussen 17 of 18 graden aan zee en in de Ardennen. In Belgisch Lotharingen en in de Kempen kan het kwik klimmen tot 21 of 22 graden.

Tijdens de nacht van zondag op maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms wat lokale regen. De minima liggen tussen 11 en 14 graden.

Volgende week

Maandagvoormiddag is het wisselend bewolkt met enkele buitjes. In de namiddag verschijnen er meer en meer stapelwolken en geleidelijk groeit de kans op stevige buien. Op het einde van de namiddag en ‘s avonds kan daarbij ook onweer ontstaan. Het kwik klimt tot rond 17 graden in de Hoge Venen, tot 18 of 19 graden aan zee en tot tussen 19 en 22 graden in het binnenland.

Dinsdag is het vaak bewolkt met buien, met zelfs kans op onweer. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met enkele opklaringen. De maxima liggen in de buurt van 18 graden in het centrum.

Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Er ontstaan buien, die mogelijk fel en vergezeld van onweer kunnen zijn. De maxima liggen in de buurt van 20 graden.

Ook donderdag houdt het wisselvallige weer aan. Zon en wolken wisselen elkaar af en er kunnen (onweers)buien ontstaan. De maxima klimmen tot rond 23 graden.

Vrijdag lijkt het zonnig te worden met temperaturen die oplopen tot rond 25 graden of lokaal wat meer. Op het einde van de dag en ‘s avonds groeit de kans op onweer.