Pairi Daiza heeft een gloednieuwe bewoonster. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er in het dierenpark een olifantje geboren. Moeder en dochter maken het goed.

‘Terwijl het vannacht buiten stormde, vond om 02.45 uur in ons olifantenconservatorium een klein mirakel plaats’, valt er te lezen op de Facebookpagina van Pairi Daiza. ‘De 16-jarige Aziatische olifant Farina schonk er het leven aan een klein kalfje. De tweede olifantengeboorte van het jaar bij ons.’ De jongste bewoner van het dierenpark is een vrouwtje.

Voordat het personeel het in de gaten had, had Farina de klus al geklaard, stelt hoofd olifanten Rob Conachie. ‘De geboorte is heel snel verlopen. Eén van de snelste geboortes die ik al heb gezien.’

De papa is Po Chin, 18 jaar, en al sinds 2010 in Pairi Daiza verblijvend. Hij is ook de vader van Ta Wan en van Malee, die ook in Pairi Daiza ter wereld kwamen in september 2017 en in februari van dit jaar.

Plekje op de wereld

Het kalfje nam een daverende start: ‘Ze is heel sterk en stond erg snel recht. Ze drinkt al en zoekt al heel snel haar plekje op de wereld.’ Farina ontfermt zich nu over haar dochter. ‘Ze heeft al veel ervaring als moeder. Ze doet het fantastisch. Allemaal samen in een familie zoals het hoort.’

De geboorte is niet alleen goed nieuws voor Pairi Daiza, zegt Conachie nog. ‘We hebben veel geluk. Dit is het derde vrouwtje op vier geboortes hier. Het is een stap voorwaarts in de bescherming van de soort. Er zijn slechts 38.000 van deze prachtige dieren meer over op de planeet. Dus elke geboorte, vooral van een vrouwtje, is erg belangrijk.’