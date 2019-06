Saudi-Arabië dreigt met executie van Murtaja Qureiris (18), omdat hij als tiener betoogde

Amnesty International klaagt de opsluiting van Murtaja Qureiris in Saudi-Arabie aan. Hij riskeert er de doodstraf omdat hij als tienjarige deelnam aan protesten tegen de regering.

Op zijn dertiende werd hij gearresteerd, volgens Amnesty International werd hij zo de jongste politieke gevangene in Saudi-Arabië op dat moment.

Qureiris zit al sinds zijn dertiende in voorhechtenis in afwachting van zijn proces. Hij werd gearresteerd toen hij met zijn familie op weg was naar Bahrein en wordt vervolgd voor deelname aan protesten in 2001, het gooien van molotovcocktails naar een politiebureau en lid zijn van een ‘terroristische organisatie’. Amnesty International roept Saudi -Arabië op om af te zien van de doodstraf.

Amnesty International meldt dat Qureiris enkel bekende omdat hij gefolterd werd in de gevangenis. Het regime zou gewacht hebben tot hij meerderjarig werd om hem te executeren.

De broer en vader van Qureiris werden volgens activisten ook gearresteerd, en Qureiris zelf zou minstens 1 jaar en drie maanden van zijn celstraf in afzondering doorgebracht hebben.

CNN bracht een grote reportage over Murtaja Qureiris, en Amnesty International bevestigt de berichtgeving.