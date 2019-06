Transgenders mogen geen bloed doneren

Door een nieuwe maatregel worden transgenders uitgesloten als bloed- of plasmadonor. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws zaterdag.

Sinds 29 april moet je op de medische vragenlijst van het Rode Kuis invullen of je van geslacht veranderd bent. Wie ‘ja’ aankruist, wordt geweerd.

‘Het bloed van een transgender is zeker geen slecht bloed’, benadrukt het Rode Kruis. ‘Er is gewoon nog te weinig wetenschappelijk onderzoek om ervan uit te gaan dat het helemaal veilig is, voor zowel donor als patiënt. Bij personen in transitie is het ook moeilijk om na te gaan hoe ze anatomisch en fysiologisch in elkaar zitten - ze zijn noch helemaal man, noch helemaal vrouw. Hoe moeten wij hen dan definiëren?’ Internationale studies tonen bovendien aan dat hiv vaker voorkomt bij transgenders. ‘En die cijfers mogen we niet negeren.’

Het Rode Kruis stipt nog aan dat het om een voorlopige maatregel gaat. ‘Als blijkt dat we geen enkele reden hebben om hen tijdelijk of toch voor altijd uit te sluiten, zullen we natuurlijk bijsturen.’