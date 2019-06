Laurent Ciman en Alejandro Pozuelo spelen met Toronto gelijk tegen Kansas City

Laurent Ciman en Alejandro Pozuelo hebben vrijdagavond met Toronto FC in de Amerikaanse Major League Soccer 2-2 gelijkgespeeld tegen Sporting Kansas City.

De bezoekers kwamen na 25 minuten op voorsprong na een strafschopdoelpunt van Felipe Gutierrez. Net voor de pauze maakte Nick DeLeon gelijk. Met een tweede omgezette penalty trapte Gutierrez in minuut 73 Kansas opnieuw op voorsprong. Diep in blessuretijd bezorgde Jordan Hamilton Toronto alsnog een punt.

Ciman, die in de slotfase geel kreeg, en Pozuelo speelden de volledige match.

Toronto staat met 19 punten uit vijftien matchen voorlopig zevende in de Eastern Conference. Kansas City (16 op 45) is tiende in de Western Conference.

Roland Lamah blijft met FC Cincinnati op de sukkel. De rode lantaarn uit de oostelijke divisie (11 op 48) verloor vrijdagavond met 5-2 bij New York City FC. Lamah werd na een uur gewisseld.