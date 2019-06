Meghan Markle aanwezig op verjaardag Queen

Markle is officieel op zwangerschapsverlof, maar zal volgens CNN toch aanwezig zijn op de ‘trooping the colour’, de officiële viering van de verjaardag van de Queen.

Door de geboorte van Archie Harrison Mountbattan-Windsor op 6 mei zal Markle een paar maanden niet in het openbaar te zien zijn, omdat ze op zwangerschaps

verlof is. Voor de verjaardag van de Queen maakt ze echter een uitzondering. Zaterdag vinden de officiële vieringen plaats, de ‘trooping the colour’. Volgens CNN zal baby Archie echter niet van de partij zijn. Ook de man van de Queen, prins Philip, zal er niet bij zijn. Hij ging in 2017 op pensioen en wordt maandag 98 jaar.

Catherine, de vrouw van prins William, was ook aanwezig op de trooping the colour tijdens haar zwangerschapsverlof.

Naast de koninklijke familie zullen meer dan 200 paarden, 400 muzikanten en 1.400 officieren zaterdag deelnemen aan de plechtigheden. De parade gaat van Buckingham Palace naar de Mall en uiteindelijk de House Guard’s Parade in Whitehall. De leden van de koniklijke familie volgen in paard en koets. De Queen reed vroeger mee te paard, maar de laatste jaren rijdt ze in een open koets. Eens in het paleis aangekomen, komt de koninklijke familie samen op het balkon om de vliegtuigen van de Royal Air Force te zien passeren.

De echte verjaardag van de Queen is op 21 april, maar de officiële vieringen vinden plaats op 10 juni en duren soms een weekend. Queen Elisabeth werd 93 en is de langs regerende koningin van Groot-Brittannië. De troopin the colour makeert al 260 jaar de verjaardag van de Britse koning of koningin.