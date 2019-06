Antwerps baggermonopolie komt na 47 jaar ten einde

Vanaf 2022 kunnen alle baggeraars ter wereld meedingen naar baggercontracten op de Antwerpse Linkeroever. Vlaams minister Ben Weyts maakt zo een einde aan het monopolie van DEME en Jan De Nul, dat de twee honderden miljoenen opleverde. Dat bericht De Tijd zaterdag.

Op het monopolie van de twee baggeraars was al lang kritiek. Het Rekenhof noemde het overheidscontract in 2016 in een uitvoerig rapport strijdig met de openbare orde en absoluut nietig omdat het principe van de mededinging werd miskend.

De Vlaamse overheid ondernam de jongste jaren meerdere pogingen om het contract te verbreken, maar die mislukten. Weyts slaagde er nu dan toch in de baggeraars over de streep te halen zonder een schadevergoeding te betalen.

DEME en Jan De Nul mogen het lopende contract van 1972 blijven uitvoeren tot 2022. Daarna wordt het gekoppeld aan twee andere grote contracten en kunnen alle baggeraars ter wereld inschrijven. Het valt niet uit te sluiten dat de Nederlandse baggeraars Boskalis en Van Oord hun kans wagen, aldus de krant.