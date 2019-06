Venezuela heropent grens met Colombia na maandenlange sluiting

Venezuela heropent gedeeltelijk de grenzen met Colombia, bijna vier maanden na het sluiten ervan. Dat heeft de Venezolaanse president Nicolas Maduro vrijdag bekendgemaakt.

‘Bij het uitoefenen van onze soevereiniteit heb ik de opening van de grensovergang naar Colombia bevolen in de deelstaat Tachira op zaterdag’, schreef Maduro op Twitter. ‘Wij zijn een vreedzaam volk, dat vastberaden onze onafhankelijkheid en zelfbeschikking verdedigt.’

Venezuela sloot de grenzen na een conflict met Bogota over humanitaire hulp in februari. Venezuela’s zelfverklaarde interim-president Juan Guaido had geprobeerd om hulp over de grens te brengen en dat werd door Maduro beschouwd als een voorwendsel voor militaire interventie.

De grenzen met Brazilië en het Nederlandse Caribische eiland Aruba werden een maand geleden al heropend.

Doordat de voetgangersbrug tussen Tachira en de Colombiaanse stad Cucuta opnieuw opengaat, kunnen duizenden Venezolanen opnieuw gaan werken, winkelen of naar school in Colombia.

De verklaring van Maduro komt er nadat de VN bekendmaakte dat sinds november meer dan een miljoen Venezolanen het land, dat een ernstige economische en politieke crisis doormaakt, hebben verlaten.