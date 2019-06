Sam Bettens treedt voor het eerst op met K’s Choice: ‘Alles voelt 30% heftiger’

Hij glunderde. Letterlijk, het hele uur lang. Want voor het eerst stond Sam Bettens (46) met zíjn K’s Choice op het podium, drie weken nadat hij koos voor een leven als man. Nog geen spoor van een bariton, uiteraard. Maar het vertrouwen? Dat kreeg een boost van jewelste. ‘Ik voel niets dan warmte en dankbaarheid. ’

Er was een massa volk op de eerste uitverkochte dag van Gladiolen, het dorpsfestival van Olen. 9.000 bezoekers om precies te zijn. Kan moeilijk anders: de affiche met Arsenal, Triggerfinger en Heideroosjes deed alle weekendtickets lang op voorhand de deur uitvliegen. Maar pas toen K’s Choice gisteravond aan z’n set begon, werd het écht drummen. Geen bezoeker die het debuut van Sam Bettens wilde missen. Drie weken nadat hij zijn transitie van vrouw naar man aankondigde in De Standaard, stond Bettens weer op de planken. Hoe zouden meebrullers als ‘Not an addict’ en ‘Believe’ klinken nu Sam niet meer Sarah is? Wel: voorlopig precies hetzelfde. Deze eerste weken neemt Bettens een lagere dosis testosteron, zodat zijn stembanden kunnen wennen aan de behandeling. En oefent hij met een stemcoach om niet schor te gaan zingen. Maar de oude K’s Choice? Neen, die is er niet meer.

‘Sam en de zijnen’

Voor het eerst werd K’s Choice aangekondigd als ‘Sam en de zijnen’. Een statement dat Bettens zelf lachend kracht bij zette door een T-shirt te dragen met het opschrift ‘Game Boy’. En bij het voorstellen van de groep schrééuwde hij zijn naam. ‘Ik heb zo ongelooflijk uitgekeken naar vanavond’, zei Bettens. ‘En ik voel alleen maar warmte en dankbaarheid.’

De fans volgden. Na iedere song werden Bettens en broer Gert (49) overladen met applaus. Ook hun ouders stonden in het publiek.

‘Alles voelt dertig procent heftiger aan’, zei Bettens. ‘Voor mij, en hopelijk ook voor jullie. Elk woord dat ik zing, heeft plots een andere betekenis. Om hier te zijn met mijn vrienden, familie en jullie: dat maakt van deze avond iets speciaals. Ik kan me niet gelukkiger prijzen.’

Om vervolgens te doen wat Bettens het beste kan: met een verpletterend I’m not an addict scheuren in de tent blazen. Gladiolen kreeg de primeur, straks weet de rest van het land het ook: K’s Choice heeft een dijk van een nieuwe zanger.