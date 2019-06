Fiscus viseert Belgen met buitenlandse rekening

De fiscus gaat Belgen met een buitenlandse rekening dit jaar extra controleren. Dat is een van de controleacties van de fiscus die zaterdag op de website van Financiën worden aangekondigd, schrijft De Tijd.

De bedoeling van de aankondigingspolitiek is iedereen ertoe aanzetten zijn fiscale verplichtingen na te komen.

Dit jaar gaat de focus onder meer naar Belgen met een buitenlandse rekening. De fiscus heeft vastgesteld dat ruim de helft van de Belgen met een buitenlandse rekening die niet aangeeft. Zo’n 200.000 van de 364.000 Belgen weigeren dat vooralsnog, waardoor de overheid inkomsten misloopt.

Er gaat ook extra aandacht naar wie zijn werkelijke kosten bewijst. Sommige bedrijfsleiders en loontrekkenden jagen hun beroepskosten artificieel de hoogte in om hun belastingfactuur te drukken. Ook wordt opnieuw gefocust op belastingplichtigen die hun onderhoudsgeld naar het buitenland overschrijven en daarvoor toch een fiscale aftrek vragen.

Verhuurders lopen eveneens in de kijker. Geregeld verzwijgt een verhuurder dat een pand als handelszaak of kantoor wordt gebruikt, omdat de belastingdruk dan een stuk hoger is. Ook voor ondernemingen zijn prioritaire acties vooropgesteld. Daar gaat de aandacht onder meer naar bedrijven die buitenlandse inkomsten niet aangeven.

