Stormweer zorgt voor hinder op het spoor

De hevige wind heeft gezorgd voor een drietal incidenten op het spoor. Twee zijn intussen afgehandeld. Er zijn nog altijd rukwinden mogelijk dit weekend.

Tussen Oostakker en Beervelde verloopt het treinverkeer nog over één spoor, maar de verwachting is dat de treinen ook daar snel weer normaal zullen kunnen rijden. Dat is vernomen van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Rond 00.45 uur kwam ter hoogte van Melle een boom op de bovenleiding terecht. Een trein die van Brussel onderweg was naar Oostende, kwam stil te staan in de buurt van Schellebelle. Er waren zo’n 150 passagiers aan boord. De trein reed uiteindelijk met ongeveer 2 uur vertraging het station van Gent-Sint-Pieters binnen.

Ook tussen Landen en Borgworm kwam een boom op de sporen terecht. Dat was rond 05.10 uur, maar een halfuur later konden de treinen al opnieuw normaal rijden.

Tussen Oostakker en Beervelde kwam rond 06.30 uur een afsluiting in de sporen terecht. Daar is nog één spoor versperd, maar Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken verwacht dat het treinverkeer snel weer normaal zal verlopen.

Rukwinden

Zaterdag is het nog lange tijd winderig, er worden rukwinden van 80 à 90 km/u verwacht. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden. Dat meldt het KMI. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot krachtig in het binnenland en zeer krachtig aan zee. In de late namiddag en ‘s avonds wordt het rustiger. Zaterdagavond is nog een laatste bui mogelijk.

Zondag begint de dag droog met nog enkele opklaringen. Later wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met in de loop van de dag kans op een lokale bui maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de nacht naar maandag volgen waarschijnlijk meer buien. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee alsook in Hoog-België en 21 graden in de Kempen. De wind is zwak en waait uit veranderlijke richtingen. In de namiddag wordt hij matig uit noordnoordoost aan zee, ‘s avonds ook in het binnenland.