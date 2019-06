Importheffingen tussen VS en Mexico opgeschort door migratiedeal

De Verenigde Staten en Mexico hebben een deal gesloten over de aanpak van illegale immigratie. Daardoor worden de voor maandag geplande importheffingen op Mexicaanse producten opgeschort. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter gemeld.

Trump had eerder al in zijn kaarten laten kijken door te stellen dat er ‘een goede kans’ was op een akkoord met buurland Mexico.

De invoering van importheffingen op Mexicaanse producten van 5 procent is ‘voor onbepaalde tijd opgeschort’, aldus de president. Mexico heeft er volgens Trump in ruil mee ingestemd om krachtige maatregelen te nemen om de migratiestroom door het land en naar de zuidelijke Amerikaanse grens in te perken.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

Nationale Garde

Mexico zal vanaf maandag de Nationale Garde inzetten bij de zuidgrens met Guatemala om de toestroom van migranten te beperken. Daarnaast zullen asielzoekers die de VS inkomen, worden teruggezonden naar Mexico waar ze de aanvraagprocedure moeten afwachten.

Volgens de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken is het akkoord tussen de twee landen eerlijk en evenwichtig. Marcelo Ebrard zei dat de VS in eerste instantie veel zwaardere eisen hadden gesteld dan uiteindelijk in het akkoord staat. ‘We kwamen tot een middelpunt’, aldus Ebrard.

In het bereikte akkoord staat verder dat de twee landen de onderhandelingen om illegale immigratie aan te pakken voortzetten. Binnen negentig dagen moeten die gesprekken zijn afgerond.

Trump gebruikte invoerheffingen tot nu toe vooral als wapen in de strijd om betere handelsvoorwaarden te bewerkstelligen met landen waaronder China. In het geval van Mexico eiste Trump ook dat het buurland meer doet om de instroom in de VS van migranten tegen te gaan.

De importheffing van 5 procent op alle goederen uit Mexico werd op donderdag 30 mei aangekondigd door Trump. De heffing zou vanaf 10 juni ingaan en vanaf 1 juli verhoogd worden tot 10 procent indien Mexico niet voldoende stappen ondernam om onder andere het probleem van migratie aan te pakken. Vanaf dan zou het tarief gradueel worden opgetrokken naar 15 procent vanaf 1 augustus, 20 procent vanaf 1 september en 25 procent vanaf 1 oktober.