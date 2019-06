Eerste wedstrijd play-offs Euromillions League: Oostende snoept thuisvoordeel af van Telenet Giants

Voor het tweede jaar op een rij startte Telenet Giants Antwerp de titelfinale met een valste noot. De Sinjoren openden, en na het veroveren van de poleposition in eigen huis, de apotheose van de finale van de EuroMillions League in een bomvolle en kolkende Lotto Arena immers weer met een nederlaag. Kampioen Oostende snoepte dus onmiddellijk het Antwerpse thuisvoordeel af. De kustploeg domineerde en realiseerde een verdiende overwinning. Als de West-Vlamingen zondag (20u30) in de Versluys Dôme bevestigen ruikt het een achtste opeenvolgende titel.

Telenet Giants Antwerp-Oostende 67-73

Sinjoor Vincent Kesteloot opende de debatten en zette met een bom Oostende onmiddellijk op een 0-. Braian Angola volgde zijn voorbeeld en dropte ook snel enkele driepunters en de studieronde was dan ook voor de West-Vlamingen : 7-10. Paris Lee kwam aanvankelijk niet uit de greep van Braian Angola, maar de Giants wilden in een intens begin niet wijken en vonden collectief en met een driepunter van Yoeri Schoepen en een weer ijverige Tyler Kalinoski de aansluiting. Paris Lee kwam ook tot scoren en bij 17-15 was de eerste Antwerpse voorsprong een feit. Het momentum zat bij Telenet Giants Antwerp en met snel basketbal ging het naar een 24-17 voorsprong na het eerste kwart.

Uitblinker Thompson Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Telenet Giants Antwerp ging in het tweede schuifje op zijn elan verder. Elias Lasisi scoorde wel vijf punten op een rij voor Oostende, maar Tyler Kalinoski, Vic Sanders en Thomas Akyazili ontwikkelden een hoog tempo en van 30-25 ging het snel naar 37-25. Vic Sanders nette een maximale 41-28 en Oostende hing in de touwen, maar toonde ook veerkracht. De late transfers Braian Angola en Shevon Thomspon toonden hun meerwaarde en met ook TJ Williams op het parket milderde de kustploeg naar een 41-35 tussenstand. Een spectaculaire Jae’Sean Tate stuwde de Giants halfweg alsnog naar een 45-37 bonus.

Chaotisch start tweede helft

De start van de tweede helft verliep chaotisch en ondanks een 50-39 voorsprong en een technische fout voor coach Dario Gjergja vergaten de Giants door te duwen. Nemanja Djurisic was de bezieler van de 0-9 tussenspurt: 50-48. Vic Sanders was dartel (56-51) maar met een korf van een sterke Nemanja Djurisic vond Oostende na drie kwarts en ondanks balverliezen de aansluiting: 57-56.

Oostendse vreugde. Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Oostende rook tegen een stilgevallen Telenet Giants Antwerp echter bloed. Met een bom van ex-Giant Jean-Marc Mwema kwam het bij 59-61 opnieuw aan de leiding. Na een onsportieve fout van Oostende ging het via Paris Lee naar 65-61 voor de Giants. Shevon Thompson en Elias Lasisi reageerden echter naar 65-66 met nog 2 minuten 36 seconden op de wedstrijdklok. In een hectisch slot bleef een slecht afwerkend Telenet Giants Antwerp (22 op 61 shots) onder niveau. Meer had Oostende niet nodig om de winst te verzilveren. Shevon Thompson (12 punten, 11 rebounds) leidde met korven en vrijworpen Oostende dan ook naar de winst. De Giants scoorden in de tweede helft slechts 22 punten.

Telenet Giants Antwerp: Akyazili 2 , Lee 11, Tate 9, Vanwijn 2, Sanders 17, Schoepen 3, Bako 3, Dudzinski 8, Kalinoski 10, Donkor 0,

Oostende: Williams 4, Lasisi 8, Schwartz 1, Mwema 6, Angola 19, Desrion 0, Djordjevic 4, Thompson 12, Kesteloot 6, Fieler 3, Djurisic 10

Kwarts: 24-17, 21-20, 12-19, 10-17

Programma finale play-offs (best of five):

Zondag 9 juni 20.30 Oostende-Telenet Giants

Dinsdag 11 juni 20.30 Telenet Giants Antwerp-Oostende

Donderdag 13 juni 20.30 Oostende-Telenet Giants Antwerp (eventueel)

Zaterdag 15 juni: 20.30 Telenet Giants Antwerp-Oostende (eventueel)