‘Als Tom Van Grieken partijgenoten niet in gareel kan houden, kan Vlaams Belang niet meeregeren’

Als Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken niet kan garanderen dat zijn partijleden ‘normaal functioneren’, is het volgens Peter De Roover onmogelijk een coalitie te vormen. Dat zei de N-VA-fractieleider in ‘De afspraak op vrijdag’. De Roover doelde enkel op het loyaal willen uitvoeren van een regeerakkoord, en niet op de controversiële uitlatingen van Vlaams Belangers de afgelopen dagen.

Terwijl de N-VA voor de vorming van een Vlaamse regering nog steeds praat met – onder meer – Vlaams Belang, maakten verschillende verkozenen van die partij de afgelopen week homofobe en racistische uitschuivers. Zo noemde het nieuwbakken parlementslid Dominiek Sneppe ‘holebi’s die trouwen en kinderen krijgen een brug te ver’. Vrijdag raakte dan weer bekend dat aanstaand Kamerlid Nathalie Dewulf medio mei een racistische mop over Marokkanen op Facebook had gepost.

‘Interne hygiëne’

‘De bal ligt nu heel duidelijk in het kamp van (Vlaams Belang-voorzitter, red.) Van Grieken, die de interne hygiëne binnen zijn partij moet bewaken. Als hij dat niet kan, verliest hij de mogelijkheid om aan het beleid mee te doen’, zei De Roover vrijdag over alle heisa in De afspraak op vrijdag. ‘Ik wil namelijk wel eens weten of die mensen in een normale coalitie kunnen functioneren.’

Meteen daarna werd echter duidelijk dat De Roover doelde op het loyaal uitvoeren van een regeerakkoord, en niet op de verschillende racistische en homofobe uitschuivers an sich.

Gekke ideeën

‘Er is een duidelijke grens voor de N-VA. Die grens, dat is de inhoud en de uitvoering van het regeerakkoord, want al die gekke ideeën van die mensen zullen natuurlijk niet in een eventueel regeerakkoord staan. En als mensen als Filip Dewinter bereid zijn om mee te werken aan het beleid en ‘het groene knopje willen indrukken’ (het gevoerde beleid goedkeuren, red.), is er voor ons geen enkel probleem.’

De Roover: ‘Maar als zij hun gekke ideeën in het regeerakkoord willen, is het natuurlijk “neen”. Daar gaat het nu om, om het kunnen opstellen van een regeerakkoord. Niet om wat enkele figuren aan de uiterste rand van Vlaams Belang daarnaast nog doen. Met die figuren zitten we vandaag overigens ook niet aan de tafel. De lat ligt vele malen hoger.’