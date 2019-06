New Yorkse man aangeklaagd voor beramen terreuraanslag op Times Square

Een New Yorkse man is vrijdag aangeklaagd voor het illegaal aanschaffen van vuurwapens, die hij wilde gebruiken om een aanslag te plegen op Times Square, een van de drukste plaatsen in Manhattan. Dat maakten federale autoriteiten van de Verenigde Staten bekend.

Het gaat om de 22-jarige Ashiqul Alam uit Jackson Heights, dat ligt in het stadsdeel Queens. Alam werd donderdag gearresteerd nadat hij twee Glock 19 mm semiautomatische pistolen zonder serienummers had gekocht van undercover politieagenten. Dat staat in de aanklacht die persagentschap Reuters kon inkijken.

Tijdens gesprekken met een undercoveragent had Alam gezegd dat hij de aanslagen van 9/11 toejuichte. Daarnaast sprak hij ook zijn steun uit voor de islamistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Hij besprek met de agent ook de mogelijkheid om een aanslag te plegen door zichzelf op te blazen.

‘Alam wilde overduidelijk veiligheidsfunctionarissen en gewone burgers doden door een terroristische aanslag te plegen op Times Square’, zegt aanklager Richard Donoghue in een verklaring.

Al eerder doelwit

Met miljoenen bezoekers per jaar is Times Square al enkele malen eerder een aantrekkelijk doelwit gebleken van terroristen. Op 1 mei 2010 ontmantelde de politie een bomauto op Times Square. Een in Pakistaan geboren Amerikaan pleitte schuldig, en gaf toe dat hij de hulp en financiële steun had gekregen van de taliban. Hij werd veroordeeld tot levenslang.

In December 2017 liet een man uit Bangladesh een zelfgemaakte bom, vastgemaakt aan zijn lichaam, ontploffen in een drukke voetgangerstunnel nabij Times Square. De man raakte bij de explosie zelf gewond en werd opgepakt door de politie.