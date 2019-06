Belgische stroomprijs stort in door softwareprobleem

De stroomprijs in België is vanmiddag ingestort. Waardoor Engie Electrabel morgen de kerncentrales op een lager pitje moeten laten draaien. De oorzaak: de handel op de Europese elektriciteitsbeurs is gisteren plots volledig in de soep gedraaid. Stroom voor levering op zaterdag werd tot min 133 euro per megawattuur verkocht.

Door softwareproblemen bij het Europese beursplatform Epex is de Europese marktkoppeling volledig in de war gelopen. Dat heeft in ons land geresulteerd in zwaar negatieve prijzen op de groothandelsmarkt. Stroom voor levering op zaterdag werd tot min 133 euro per megawattuur verkocht. Ter vergelijking: de gemiddelde groothandelsprijs in ons land bedroeg vorig jaar 42 euro.

Hoe die zeer negatieve stroomprijs in ons land te verklaren is? De Europese marktkoppeling betekent dat het aanbod en de vraag naar elektriciteit over de grenzen heeft op elkaar afgestemd kan worden. Maar door het wegvallen van deze automatische veiling, viel ook deze onmiddellijke herverdeling over de grenzen heen weg.

Veel wind

Dat had voor ons land tot gevolg dat er - zeker omdat er morgen zaterdag veel wind wordt verwacht - heel wat elektriciteit op overschot is, die niet kan worden uitgevoerd naar het buitenland. Dat leidde op de groothandelsmarkt tot een instorting van de prijs voor levering van elektriciteit tijdens de volgende dag. Zo’n negatieve prijs betekent dat elektriciteitsproducenten fors moeten betalen om stroom te mogen leveren.

Het is dan ook geen verrassing dat Engie Electrabel, de grootste Belgische elektriciteitsproducent, niet gelukkig is met het falen van de Europese marktkoppeling bij de stroombeurs Epex. ‘Erg uitzonderlijk en erg betreurenswaardig’, stelt woordvoerster Anne-Sophie Hugé.

Engie Electrabel is van plan om de capaciteit van zijn kerncentrales te verlagen. ‘Binnen de marges van wat technisch mogelijk is’, voegt ze er nog aan toe. Om welke centrales het mogelijk gaat en met hoeveel de capaciteit zou worden verlaagd is nog niet duidelijk.