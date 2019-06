Politiekledij gestolen bij inbraak in Brussels commissariaat

Bij de inbraak in een commissariaat van de Brusselse lokale politie zijn donderdagnacht onder meer hemden en broeken van politie-uniformen gestolen. Dat meldt het parket van Brussel vrijdagavond.

‘Kort voor 4 uur merkte een patrouille dat er was ingebroken in het wijkcommissariaat in de Hopstraat’, zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie aan Bruzz. ‘Toen ze binnen gingen, bleek het hele gebouw te zijn doorzocht.’

Het parket onderzoekt de zaak en heeft het labo van de federale politie ter plaatse gestuurd voor een sporenonderzoek.