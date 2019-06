Mertens valt maandag uit de top twintig, Goffin voor het eerst in vijf jaar buiten top dertig

Elise Mertens schopte het vrijdag samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka niet tot de finale van het dubbelspel op Roland-Garros, en dus krijgt Kim Clijsters nog geen Belgische opvolgster als nummer een van de wereld in het dubbelspel. Mertens schuift op van 6 naar 5, in het enkelspel zakt ze van 20 naar 21. Bij de mannen zakt David Goffin van 29 naar 33.

De Française Kristina Mladenovic, die vrijdag in het dubbelspel aan de zijde van Timea Babos won van Mertens, wordt maandag de nieuwe nummer een in het dubbelspel. “Het emotioneert mij, dit is fantastisch”, reageerde Mladenovic vrijdag. “Ik was niet op die nummer een aan het jagen en samen met Timea speel ik zelfs minder dan veel andere duo’s, maar dit is een mooie beloning.”

Mertens, die nummer een zou worden bij toernooiwinst in Parijs, schuift op de dubbelranking op van zes naar vijf, haar hoogste notering tot nu toe. Individueel valt ze na haar uitschakeling in de derde ronde wel uit de top 20, en zakt ze één plaatsje naar nummer 21.

Bij de mannen valt David Goffin na zijn uitschakeling in de derde ronde tegen Rafael Nadal terug naar plaats 33 op de ATP-ranking. Het is van september 2014 geleden dat Goffin nog eens buiten de top 30 stond. Hij zal de komende weken moeten knokken om op Wimbledon nog reekshoofd te zijn. (belga)