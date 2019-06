TV-tips. De enige James Bond zonder sexappeal

Terrasjesweer is het allerminst, dus dan maar het verlengd weekend inzetten voor de buis?

1 STRANGERS

NPO 2 20.25-22.00 uur

Een mix van Lost in translation en The missing, deze spannende reeks die zich afspeelt in Hongkong. Een Britse prof moet ginds zijn verongelukte echtgenote identificeren, en doet de ene schokkende ontdekking na de andere (over zijn echtgenote, en over Hongkong).

2 ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE

Q2, 20.35 uur

Een unicum in het universum van James Bond. De hoofdrol is voor George Lazenby, en dat bleek niet voor herhaling vatbaar: Lazenby beschikte over evenveel sexappeal als het haar van zijn tegenspeler, Telly Savalas.

3 THE GRAHAM NORTON SHOW

BBC 1, 23.35 uur

Vaak veel te opgefokt en zenuwslopend, deze talkshow, maar als Stephen Fry te gast is, dan kunnen we veel aan. Fry komt praten over zijn literaire tour ‘Mythos: a trilogy’. Probeer wel weg te zappen voor de muzikale gast aan zijn act begint, want dat is vanavond Bastille.

4 TERZAKE

Canvas, 20 uur

De Nationale Bank van België kwam vandaag met nieuwe economische voorspellingen. Het grote probleem blijft de begroting. Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, geeft meer uitleg. Daarna een reportage over de sociale zekerheid. Vlaams Belang en N-VA zeggen al langer dat ze een getrapte sociale zekerheid willen: mensen moeten dan eerst bijdragen aan het systeem voor ze toegang krijgen tot een werkloosheidsuitkering. Maar kan dat wel? En wordt dat systeem eventueel al in het buitenland toegepast? En Patrick Diamond, professor aan de Queen Mary University of London, vertelt hoe het nu verder moet met de Conservatieven na het afscheid van Theresa May.