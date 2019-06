Mercedes domineert eerste oefensessie GP van Canada

Ook tijdens het raceweekend in Canada lijkt Mercedes het te kloppen team. Met een verbeterde Mercedes-motor domineerden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de eerste oefensessie op het Circuit Gilles Villeneuve.

Vorig jaar reed Romain Grosjean in Canada een bosmarmot aan. Er bleef toen weinig over van het dier, maar de FIA liet toen ook weten dat ze weinig konden doen om te verhinderen dat ze het Circuit Gilles Villeneuve oplopen. Ook dit jaar lijken ze met hun leven te spelen.

Voor de rijders was het alvast zoeken naar grip, aangezien de baan er erg stoffig en vuil bij lag.

Geregeld gingen er dan ook rijders in de fout. We zagen doorheen de sessie dan ook heel wat spins.

?? VIRTUAL SAFETY CAR ??@Anto_Giovinazzi has spun and grazed the wall at Turn 9#CanadianGP ???¦ #F1 pic.twitter.com/7OciDnkbOT — Formula 1 (@F1) June 7, 2019

Ook Ferrari, dat naarstig aansluiting probeert te zoeken met Mercedes gingen ze tot het uiterste. Vettel spinde zelfs even met zijn F1-bolide ter hoogte van de hairpin.

Uiteindelijk was het echter opnieuw Mercedes dat met beide wagens bovenaan terug te vinden was. Daarbij reed wk-leider Lewis Hamilton de snelste tijd, voor teamgenoot Valtteri Bottas. Ferrari volgde met Charles Leclerc op bijna een seconde, net als Max Verstappen en Sebastian Vettel.

