Nasa opent internationaal ruimtestation vanaf 2020 voor toeristen

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa heeft vrijdag aangekondigd dat het vanaf volgend jaar toeristen en bedrijven de toestemming zal geven het internationale ruimtestation ISS tegen betaling te gebruiken. Het agentschap wil zich op die manier financieel losmaken van het station.

‘Nasa opent het internationale ruimtestation voor commerciële mogelijkheden’, kondigde Jeff DeWitt, financieel directeur van het Amerikaanse agentschap vrijdag aan tijdens een persconferentie in New York. ‘Nasa zal tot twee korte missies van private astronauten per jaar toestaan’, preciseerde Nasa-medewerkster Robyn Gatens, verantwoordelijk voor het beheer van het ISS.

Op die manier zou het ISS elk jaar twee ruimtetoeristen kunnen ontvangen, die er tot dertig dagen mogen verblijven. Wel zullen ze daarvoor erg diep in de buidel moeten tasten. Voor de reis per raket alleen al zal zo'n 45 miljoen euro neergeteld moeten worden. Daarnaast zal Nasa volgens The Washington Post zo'n slordige 30.000 euro per nacht aanrekenen voor voeding en het gebruik van de faciliteiten aan boord van het ISS (denk aan, niet onbelangrijk: lucht om in te ademen en drinkwater).

Bezoekers worden voor dat duizelingwekkende bedrag wel getrakteerd op duizelingwekkende spektakels als deze:

Anderzijds zullen ze in het ISS niet om het even wat mogen doen. Zo zal het niet toegelaten worden om er filmpjes op te nemen waarin specifieke producten worden aangeprezen.

Russen waren eerder

De ruimtetoeristen zullen uitsluitend de ruimte in gebracht worden door de twee bedrijven die ruimtecapsules voor Nasa ontwikkelen: SpaceX, met de capsule Crew Dragon, en Boeing, dat de Starliner bouwt. Nasa maakte vrijdag ook bekend dat het een 'commerciële module' zal toevoegen aan het ISS. Het zoekt nog naar een bedrijf dat die module kan bouwen.

In 2000 werd het ISS al bezocht door zeven ruimtetoeristen. Die werden echter naar het ruimtestation gebracht door de Russen, die het station eveneens exploiteren. Nasa zei toen nog dat het niet geïnteresseerd was in het uitbouwen van ruimtetoerisme.