Slimme camera’s tegen sluipverkeer in Bierbeek

ANPR-camera’s zullen vanaf 1 september auto’s detecteren die zonder vergunning een sluiproute in Bierbeek passeren. Dat schrijft Het Nieuwsblad. In Kortenberg gebeurt het al.

Het nieuwe reglement zal gelden tussen 7 en 9 uur, en 16 en 18 uur, de spitsuren dus. Wie zonder vergunning door de Koning Albertlaan/Panoramalaan rijdt, zal een GAS-boete van 58 euro krijgen. Mensen uit Bierbeek, Linden, Pellenberg, Lubbeek en een deel van Kessel-Lo kunnen zo’n aanvraag indienen. Bezoekers krijgen ook die kans.

In Het Nieuwsblad legt schepen van Mobiliteit uit dat hij werken naar het model van Kortenberg. De burgemeester Chris Taes vertelde vorig jaar op Radio 1 dat Kortenberg die camera’s had ingevoerd, onder meer door extra sluipverkeer van de app Waze. Die app stelt alternatieve routes voor, vaak door dorpskernen, om files te vermijden. Volgens Taes was ANPR het sluipverkeer gehalveerd.

Niet iedereen is blij met de camera’s met nummerplaatherkenning in Bierbeek. De online petitie ‘Neen aan privé straten in Bierbeek… of elders! heeft vrijdagmiddag 3.683 handtekeningen. Volgens de initiatiefnemers zullen inwoners van Bierbeek kilometers moeten omrijden. Ze protesteren tegen de creatie van ‘privéstraten uitgebouwd met gemeenschapsgeld’.