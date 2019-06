Twee vrouwen aangevallen in Londen omdat ze ‘weigerden elkaar te kussen’

De Londense politie meldt dat het incident plaatsvond op een nachtbus die was vertrokken in West Hampstead, in de regio Groot-Londen. De slachtoffers zijn allebei twintigers.

‘Nadat de twee vrouwen hadden plaatsgenomen in de bus, werden ze benaderd door vier mannen die obscene en homofobe opmerkingen begonnen te maken’, luidt het in een politieverklaring. ‘Kort daarna werden de vrouwen aangevallen en meermaals geslagen, waarna de mannen vluchtten. Ze stalen tijdens de aanval een telefoon en een handtas.’

De twee vrouwen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis met verwondingen in het aangezicht.

Agressieve opmerkingen

Een van de slachtoffers, de 28-jarige Melania Geymonat, zei vrijdag tegen de BBC dat de mannen hen begonnen lastig te vallen nadat ze hadden opgemerkt dat zij en haar vriendin een koppel zijn. ‘Ze omsingelden ons en begonnen erg agressieve opmerkingen te maken, over seksuele standjes en lesbiennes, en eisten dat we elkaar zouden kussen.’

‘Ik probeerde de situatie nog te ontmijnen met enkele grapjes, zoals dat Chris, mijn vriendin, hen niet begreep omdat ze geen Engels spreekt. Ze deed op een gegeven moment ook alsof ze ziek was. Maar daarop begonnen ze muntgeld naar ons te werpen. Voor ik het wist, werd Chris naar het midden van de bus gesleurd en in elkaar geslagen.’

‘Ik rende uit reflex onmiddellijk naar haar toe, waarop ze ook mij aanvielen. Ik was heel heftig aan het bloeden.’

‘Afschuwelijke aanval’

De Londense burgemeester Sadiq Khan reageerde intussen via Twitter op de aanval. ‘Dit was een afschuwelijke aanval, gedreven door pure vrouwenhaat. Homofoob geweld wordt niet getolereerd in Londen.’

De politie van Londen roept eventuele getuigen op zich te melden.

This was a disgusting, misogynistic attack. Hate crimes against the LGBT+ community will not be tolerated in London.



The @metpoliceuk are investigating and appealing for witnesses. If you have any information - call 101. https://t.co/4zSqxyE6IP